Marts måned har meldt sin ankomst og ifølge kalenderne er det officielt forår.

Traditionen tro byder Paradis' mange butikker på to kugler gratis is i anledning af sæsonåbningen i dag, 3. marts.

Her kan du se frem til frit valg mellem de friskrørte is-favoritter og smagen af gode råvarer, når iskæden uddeler smagsprøver mellem klokken 11 og 14.

25 Paradis-butikker åbner på lørdag, mens resten slår dørene op i løbet af marts og april. Se, hvor du skal gå hen for at få gratis is her.





