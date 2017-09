Smut forbi Antoniegade og besøg den økologiske Kaf bar 9 for en god og sund omgang morgenmad i hyggelige omgivelser. Kaffebaren er ejet af venneparret Rasmus og Mikkel, der startede caféen med henblik på et mere hjemligt sted at nyde sin kaffe i indre by. Morgenmadsbrættet består af pålæg, ost, yoghurt med müsli, brød og æblemost. Hvis du har en sød tand, kan du forkæle dig selv med dagens kage eller lækre crossianter.

Hvor: Antoniegade 9, 1106 Kbh K.

Hvornår: Mandag til fredag klokken 8-18 og lørdag klokken 10-17.