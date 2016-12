Hold nytår med Festen & Gæsten

Fest rimer på gæst

Festen & Gæsten blev opfundet af journalist Niels Christian Lang i slutningen af 90'erne. Han var vært på formiddags-programmet Strax, der også skulle sende nytårsaftensdag.

"Idéen opstod ud fra, at mange – inklusiv mig selv – kendte til fornemmelsen af at sidde og lurepasse med nytårsinvitationer, for der kan jo dukke noget bedre op senere, som man hellere vil til. Og til sidst ender det altid med, at nogen står med en steg, ingen kommer for at spise, og en bar, for få drikker af. Eller også har man fået sagt nej tak én gang for meget og har ikke nogen nytårsfest at gå til," forklarer Niels Christian Lang, der i dag arbejder på DR Nyheder.

Samtidig så han det som en oplagt mulighed for selv at sige skål til sine lyttere og drikke en masse champagne allerede inden klokken 12 om formiddagen.

"Og så rimer fest på gæst, og vupti, så havde vi den: Har du en fest, men mangler en gæst, eller er du gæst, der mangler en fest, så ring til Strax," fortæller han.

Programmet har lige siden kørt hver nytårsaftensdag og er dermed P3's længst overlevende format. Ud over en udvidelse med et onlinekort, hvor alle nytårsforespørgelserne er plottet geografisk ind, har programmet nærmest ikke ændret sig, siden Niels Christian Lang fandt på det for snart tyve år siden.

"Men det har nytårsaften jo heller ikke. Begge dele er blevet faste traditioner, man ikke piller for meget ved," siger han.