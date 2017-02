Hvad har Trump, kattevideoer og Matador tilfælles?

Tænk, at der findes danskere, der higer efter, at Danmark bliver som Danmark var engang; Kun for danskere. Men DK bliver jo ALDRIG, hvad det var engang – for uanset hvad ændrer tid alt, og der er udvikling alle steder. Jeg forestiller mig et Danmark i et Matador møder Olsenbanden-univers af rødmossede, lyshårede mennesker, som taler rigsdansk, godt må sige “neger” og spiser intet andet end svin i forskellige afskygninger. Forloren hare. Koteletter. Frikadeller. Og meget sovs.

Tænk, at jeg kan gå en tur ned af gaden, og vælge, lige her i Danmark, om jeg vil spise arabisk, japansk, fransk, grønlandsk eller vietnamesisk.

Tænk, at der er folk, som er nødt til at flygte fra deres hjem. Som risikerer livet og har mistet familie i krig. Som den flygtningestrøm, vi oplevede sidste år. De som rejste ned for at hjælpe har med egne øjne og i afmagt set spædbørn med ætsede kønsdele, fordi de ikke havde fået ren ble i dagevis. Børns fødder i forrådnelse, fordi de havde været våde for længe.

Tænk, at vi i Danmark, et af verdens absolut rigeste lande, skændes om, hvorvidt vi kan have plads til sølle 6.000 af dem. Altså i det samme Danmark, hvor vores børn har egen iPhone, iPad OG computer, og hvor vi drikker latte til 50 kroner. Hvor fattigdom er defineret af niveauet af hverdagsluksus. Hvor vores børn, uanset hvor “fattige” vi bliver, aldrig kommer til at gå sultne i seng.