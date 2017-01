Instagram-profil genskaber Skam med Barbie-dukker

Skam har fået en spin-off. Det er i hvert fald, hvad der står angivet i beskrivelsen på Instagram-profilen SKAMetdukkehjem.

Spin-off betegnelsen er måske en overdrivelse, men ikke desto mindre er profilen glimrende tidsfordriv, mens vi venter på fjerde sæson af Skam og gætter på, hvem der mon bliver den nye hovedperson.

SKAMetdukkehjem genskaber karakterer og velkendte scener fra Skam med Barbie-dukker, og alt er uhyre gennemført.

Kan du huske Jesus T-shirten, Even bar, da han og Isak lå og kissemissede? I Barbie-remaket bærer dukken selvsamme T-shirt. Måske du længes efter et glædeligt gensyn med Penetrator Chris’ blå øje eller Evens rave-pandebånd? Her er profilen også leveringsdygtig.

Indtil videre har SKAMetdukkehjem kun få posts, men der kommer løbende flere til. Se et udpluk af de bedste herunder.