Kvinde kend din vin

Lokalt til lokalt

Et gammelt husmorråd lyder på at drikke lokalt til lokalt, da vinen typisk er produceret til at passe til egnens smag. For eksempel middelhavsvin til middelhavsmad.

Struktur og smagsfylde

Du gør klogt i at matche struktur og smagsfylde, det vil sige syre til syre og sødme til sødme. Sørg samtidig for, at intensiteten i maden svarer til intensiteten i vinen.

Eksempel

Forret: Lys fiskeret, passer godt til en let eller frugtig hvidvin, som ikke fjerner fokus fra maden.

Hovedret: Rød bøf, passer godt til en intens vin, der kan matche madens smagsstyrke. Det gælder for alle retter, som er kraftige og proteinholdige.

Dessert: Æblekage, passer godt til en sød dessertvin. Vin, som serveres til dessert, skal være endnu sødere end desserten, da sukker i mad ”spiser” sukkeret i vin, og dermed gør den surere.