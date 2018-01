Kvinder havde hovedrollerne i 2017’s bedst sælgende film

2017 var et år med bemærkelsesværdige øjeblikke for kvinder i film- og underholdningsbranchen. I 2017 var hovedrollerne i årets tre bedst sælgende film besat af kvinder – sidste gang det skete var i 1958, ifølge The Wrap.

Filmene tæller Wonder Woman, Beauty and the Beast og Star Wars: The Last Jedi med henholdvis Gal Gadot, Emma Watson og Daisy Ridley i hovedrollerne.

Wonder Woman indtjente 2.552.781.000 kroner, Beauty and the Beasts billetsalg løb op i 3.119.034.240 kroner, mens Star Wars: The Last Jedi endte på imponerende 3.200.104.376 kroner.