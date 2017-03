Her er de nye kvinderoller anno 2017

Fra hjemmegående til topleder. Fra studerende til selvstændig. Aldrig har kvinder i Danmark haft så mange muligheder, som de har i dag. Men hvordan forvalter vi egentlig alle de muligheder, vi har? Og hvad karakteriserer nutidens kvindeliv herhjemme?



“Når verden investerer i piger og kvinder, vinder alle”. Sådan lyder sloganet fra Women Deliver, der i foråret 2016 i København afholdt en stor konference om kvinders vilkår. Det bakkes op af undersøgelser fra blandt andre McKinsey & Company, der viser, at hvis man investerer i kvinders rettigheder, medfører det store økonomiske gevinster for samfundet. ‘Selvfølgelig’, fristes man til at tilføje, hvis man som de fleste herhjemme er vokset op med den indstilling, at mænd og kvinder er lige, og at kvinder er mindst lige så ressourcestærke som mænd. For herhjemme ser tilstandene ok ud, selvom der stadig er kampe at kæmpe.

Igennem 150 år har danske kvinder kridtet banen op for nutidens kvinder og tilkæmpet sig de rettigheder og den ligestilling, der i hovedtræk præger vores samfund i dag. Et samfund, hvor kvinder kan uddanne sig, arbejde og stifte familie, stort set som de vil, og hvor magt, viden og indflydelse ikke længere er et modsætningsforhold til femininitet. For kvindekønnet kan rumme det hele.

“Vi lever i en tid, hvor kvinder har uanede muligheder. Vi har aldrig før haft så mange muligheder for at udfolde os og tilrettelægge vores liv, præcis som vi ønsker det,” siger fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen, der arbejder hos Future Navigator.

Hun peger på, at nutidens kvindeliv er karakteriseret ved, at der ikke er nogen egentlige grænser eller normer for det – og det er et nyt felt, kvinder skal lære at navigere i, så det ikke giver bagslag.

“Vi er vokset op med at få at vide, at vi kan alt, og det er jo godt, men på en eller anden måde har vi fået det oversat til, at vi skal alt – og ovenikøbet skal være de bedste til det. Og så er det, at mulighedsfeltet bliver en spændetrøje i stedet for en frihedsfølelse for mange unge kvinder i dag,” siger hun.

Ridser man billedet groft op, er der især to typer kvinder, der viser sig i kvindebilledet i dag: Hende, der pacer sig selv frem igennem uddannelse og arbejde, og hende, der synes, at arbejdsfriheden og -glæden tog overhånd, og som søger tilbage til en mere enkel livsstil med gamle dyder, hvor familie og det nære er i højsædet. Begge typer er et udtryk for, hvordan vi som mennesker selv etablerer nye retningslinjer, når de gamle forsvinder. Ironisk nok er mange kvinder måske stadig fanget i et hamsterhjul af forpligtelser og forventninger, men nu har de bare selv valgt, i hvilken arena, hjulet skal bygges.