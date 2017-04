Løb for velgørenhed med Unique Models

Du er inviteret til Danmarks største velgørenhedsløb, You Run, som i år samler penge ind til flere velgørenhedsorganisationer end nogensinde før.

Hvis du har lyst til at løbe med, kan du vælge mellem fem og ti kilometer eller et halvmaraton. Se alle de gode sager, du kan kan løbe for, på Youruncopenhagen.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Hvor: You Run ligger centralt i København, og løbet foregår rundt om Inderhavnen. Målområdet ligger på Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K.

Hvornår: 30. april.