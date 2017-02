Love Actually 2: Den romantiske komedie vender tilbage

Hvad laver karakterne mon i dag?

Den nye udgave af Love Actually er (desværre) ikke en hel spillefilm, men en lille kortfilm, hvor historien om vores yndlingskarakterer udspiller sig i 2017.

Opfølgeren bliver lavet for at støtte et rigtig godt formål, nemlig Red Nose Day, som samler penge ind til bekæmpelse af fattigdom, og instruktør Richard Curtis glæder sig:

“Jeg havde aldrig drømt om at lave en opfølger til Love Actually, men jeg tænkte, at det kunne være sjovt at lave ti minutter og se, hvad alle karaktererne laver i dag.”

Opfølgeren til Love Actually bliver vist på BBC i England 24. marts og på NBC i USA 25. maj, og mon ikke vi også får den at se herhjemme.