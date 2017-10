MeToo: Hvor langt er for langt?

Vigtigt eller overfladisk?

Alt i alt mener jeg kun, det er positivt, at problemet med sexchikane mod kvinder endelig er blevet genstand for opmærksomhed. Og skuespillerinde Alyssa Milano ramte plet, da hun tweetede: “If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote ‘Me too’ as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem.” For der er virkelig kommet fokus på emnet, og kampagnen har skabt en vigtig debat.

Det undrer mig dog, at mens de mænd, jeg kender på de sociale medier, ikke har sagt et pip, har flere kvinder i min såkaldte SoMe-kreds sat spørgsmålstegn ved kampagnen. En kaldte det at gå i offerrolle at skrive 'Me too' i sin status og efterspurgte, at kvinderne i stedet “tog sig sammen”. En anden synes, det er så overfladisk at skrive, at hun sammenlignede det med at gøre opmærksom på at have spist en ostemad.