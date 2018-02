Mode-apps, vi ikke kan leve uden

Skal du bruge et vaterpas, en flybillet, en tv-oversigt eller en valutaomregner? Der findes altid en app, der kan hjælpe, og det er ikke anderledes i modens verden. Vi har samlet otte mode-apps til dig, hvad end du leder efter en særlig kjole, du har spottet et sted, inspiration til aftenens outfit – eller bare vil tilføje lidt mere glimmer til din hverdag.

Kirakira+

Har du lagt mærke til, at alt på Instagram glimter for tiden? Det kan du takke app'en kirakira+ for. Teknisk set er det ikke en mode-app, men den kan bruges til at få alt på din vej til at skinne.

App'en koster 9 kroner og er tilgængelig i App Store og Google Play.

Stylect

Stylect er Tinder for luksus mærker. Swipe til højre, hvis du kan lide, hvad du ser, swipe til venstre, hvis du ikke kan. Det er let at blive fristet og du kan swipe løs mellem blandt andre Valentino, Stella McCartney, Burberry og Kenzo. Som prikken over i’et giver app'en dig en notifikation, hvis dine drømmevarer kommer på udsalg.

App'en er gratis og er tilgængelig i App Store og Google Play.