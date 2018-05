Nu åbner Københavns nye streetfood-marked

54 boder og fokus på bæredygtighed

Reffen er skabt af folkene bag Copenhagen Street Food og har adresse på Refshaleøen blot 10 minutter fra indre by. Denne gang indretter de sig ikke blot med madboder, men også med kreative værksteder og salg af kunst. Med tiden vil der også åbne en terrase med sol hele dagen foruden det enorme udeareal, der allerede er taget i brug.

I alt vil du kunne gå på opdagelse blandt 54 boder med både spiselige og ikke-spiselige ting, der alt sammen er skabt under parolen ‘Hack the Future’. Missionen med det nye sted er at have fokus på bæredygtighed og iværksætteri, hvorfor al emballage er komposterbart og det meste er bygget af genbrugsmaterialer. Desuden anvendes der hovedsageligt økologiske råvarer og både etablerede og helt grønne spirer kan få plads til at udfolde sig.

Læs mere om Reffen og det officielle program for åbningen her.