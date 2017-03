Opskriften på det perfekte forår

4. Kaffetid i forårssolen

Den første kaffe, der kan nydes udenfor i det nye år, er noget helt særligt. De ristede bønner smager bare bedre, når de forenes med solens første stråler. Det eneste det kræver, er en café med et godt solspot.Vi har fundet fire muligheder til dig:

Væksthuset ligger i den vestlige del af Landbohøjskolens have på Frederiksberg. Det er en café indrettet i et drivhus med masser af klapstole, der kan benyttes, når solen er fremme. Nyd udsigten til de grønne bede og blomsterne sammen med din friskbryggede kaffe.

Grønnegårdsvej.

Drudenfuss ligger centralt i Latinerkvarteret i Århus. Her er der udeservering på to af Århus’ allerhyggeligste gader, og derfor er der gode muligheder for at fange et solspot.

Graven 3, Drudenfuss.dk.

Krostue Café ligger på Sortebro Kro ved indgangen til Den Fynske Landsby i Odense. Nyd kaffen og solen i den roman- tiske æblehave, hvor små grise løber rundt, og kagen serveres under de gamle æbletræer.

Sejerskovvej 20, Sortebrokro.dk.

Cafe Pixie ligger på den hyggelige Bopa-plads på Østerbro i København, hvor der er sol det meste af dagen. Stemningen er afslappet og parisisk med petanquebaner, grønne træer, legeplads og vakkelvorne borde.

Løgstørgade 2, Cafepixie.dk.