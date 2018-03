5 Instagram-værdige spisesteder i London

Det er ingen hemmelighed, at vi i dag dokumenterer det meste på de sociale medier. Det er en uskreven regel, at kameraet spiser først, og ønsker du et lækkert feed med misundelsesværdige billeder, skal du ikke længere væk end til London. Englands hovedstad har nemlig et hav af Instagram-værdige spisesteder.

Næste gang, turen går til London, kan du for eksempel gøre som briterne og prøve en autentisk omgang eftermiddagste på Sketch, mætte din søde tand hos Peggy Porschen eller spise en god middag på Rail House Cafe.

Vi har samlet fem steder, som vil gøre dine Instagram-følgere misundelige.