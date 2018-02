Det skal du opleve i Amsterdam

“Jeg kan bedst lide at gå ud i Jordaan-området, hvor jeg bor. Jordaan er kendt for sin afslappede atmosfære, og jeg elsker at gå rundt i de bittesmå gader og langs kanalerne og finde nye restauranter og gamle caféer. Her er restauranter med mad fra hele verden – mine favoritter er blandt andet italienske La Perla, der har byens bedste take away-pizza, og den mexicanske restaurant Salmuera.”

La Perla, Tweede Tuindwarsstraat 53, Pizzaperla.nl og Salmuera, Rozengracht 106-H, Sal-amsterdam.nl.

“For nylig åbnede Fish and chips-restauranten The Good Companion i Jordaan – det er jo typisk britisk at spise fish and chips, så den er jeg glad for.”

The Good Companion, Westerstraat 264, Thegoodcompanion.nl.

“Kaffebaren Pluk i de ni gader er med sine to etager og lille have en af de mest billedskønne, nyere caféer i Amsterdam – og deres sunde smoothies, salater og sandwiches er perfekte til morgenmad og frokost. De sælger også interiør, så husk at tjekke deres keramik, tekander og kopper ud, så du kan få lidt Pluk med hjem.”

Reestraat 19, Pluk-amsterdam.com.