Det skal du opleve i Paris, hvis du vil leve som Coco Chanel

Natteliv

Som ung kvinde brugte Coco Chanel dagene på at sy og nætterne på at optræde for kavalerister i en cabaret – hun blev kaldt Coco, fordi hun ofte sang sangen Qui qua vu Coco. Senere holdt hun også af selv at gå ud med sine venner, der talte Pablo Picasso, komponisten Igor Stravinsky og kunstneren Jean Cocteau. De mødtes på den hippe natklub Le Boeuf sur le Toit, der er opkaldt efter et Cocteau-stykke.

I dag er stedet en restaurant, hvor der serveres både frokost og middag.

34 Rue du Colisée, Boeufsurletoit.com.

A la plage

Planlæg en weekendtur til stranden – Coco Chanel kom meget på strandene i Deauville i Normandiet og elegante Biarritz ved den baskiske kyst. Hun elskede at være ude i solen – og at få solkysset hud, hvilket var langt fra tidens populære pudrede, blege look. Solbrændthed var et tegn på fattigdom – altså lige indtil Coco gjorde sin entré. Historien lyder, at Coco Chanel på en af sine yachtture i Cannes i 1923 fik lidt for meget sol og vendte tilbage med solbrun hud. Det skabte mode, og hurtigt efter valfartede overklassen og kendte til varme steder for at gøre Coco den glødende kunst efter.