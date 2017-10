BO

For foden af Etna i bjergbyen Ragalna ligger den idylliske B&B Domus Verdiana, der drives af ægteparret Vincenzo og Daniela, og som har været i Vincenzos familie i generationer. Vincenzo og Daniela tilbyder et udsøgt udvalg af vine, som du kan nyde på værelsets balkon med udsigt over Siciliens næststørste by, Catania, og havet i horisonten. Priser fra 450 kroner per nat inklusive morgenmad. Via Amedeo di Savoia 4.

OPLEV

Den aktive vulkan Etna troner over det nordøstlige Sicilien og hæver sig 3.350 meter over havets overflade. Selvom Etna jævnligt er i udbrud, skal det ikke afholde dig fra at bestige vulkanen og kigge ned i det fascinerende og frygtindgydende vulkankrater. For at komme op på toppen af Etna kan du tage med en gondol fra Rifugio Sapienza og derfra enten med en specialdesignet firhjulstrækker, eller snør vandrestøvlerne, og gå det sidste stejle stykke. Funiviaetna.com





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF