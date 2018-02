Så meget (mere) kommer dit bryllup til at koste

Om du er til slotsbryllup med gourmet mad og isskulpturer, forsamlingshus med lav-selv-burgere og DJ eller udendørs bryllup med lanterner og sammenskudsgilde, skal du regne med at spare 40 procent mere op, end du ellers havde troet. Tallet kommer fra det amerikanske Wedding Wire, der undersøger Amerikanernes bryllupsvaner.

Bryllupsindustrien er en kæmpe forretning, særligt i USA hvor omkring 2,5 millioner par årligt siger ja til hinanden. Et amerikansk bryllup koster i gennemsnit 182.000 kroner og der er tradition for, at man ikke sparer på noget – hverken antallet af gæster, størrelsen på kagen eller ringens karat. Alligevel undervurderer mange omkostningerne på deres store dag – med helt op til 40 procent.

Det er let at lade sig rive med, når det kommer til planlægningen af dit livs fest. I Danmark fester vi for halvt så meget som amerikanerne, og det gennemsnitlige bryllup koster 52.000 kroner. Hvis du ønsker et bud på, hvor meget dit drømmebryllup vil koste, kan du beregne prisen på Ikanobank.dk.