Sådan får du restaurantmad til 20 kroner

Hvis du har svært ved at finde på kreative retter, lever på et stramt budget, eller blot ikke orker at svede over kødgryderne, er denne app svaret på dine bønner.

Too Good To Go er en app, der gør det muligt at købe billige måltider, og samtidig hjælpe med at reducere madspild.

Konceptet er enkelt: Lokale restauranter, caféer, dagligvarebutikker og bagere sætter måltider og mad til salg, der ellers ville være endt i skraldespanden, fordi det ikke må sælges dagen derpå. Måltiderne sælges via app'en, hvor du kan reservere en portion, og derefter afhente den ved restaurantens lukketid.

Too Good To Go er enormt populært, hvilket sikrer et stort udvalg, så du med garanti altid kan finde noget, der falder i din smag.