Sådan kommer du i julestemning

3. Besøg et julemarked

Hvis det virkelig kniber med julestemningen, så læg vejen forbi et af Danmarks mange julemarkeder.

De smukke lys, den fine pynt og duften af brændte mandler og varm gløgg bør kickstarte dit julehumør.

4. Skru op for julesangene

Selvom du måske ikke vil indrømme det, så vil Last Christmas, All I Want For Christmas og alle de andre gode juleklassikere med garanti få dig i julestemning.

Prøv selv engang at tage et lyt, og mærk, om du ikke får lidt mere lyst til juleaften, gaver og julehygge?

5. Find glæden ved at glæde andre

Selvom julen for mange nok handler om at få gaver, så handler den også om glæden ved at give og gøre andre glade. Så hvorfor ikke gøre december til den måned, hvor du vil gøre en ekstra indsats for at glæde andre?

Nogle gange skal der bare nogle små ting til, som eksempelvis at være lidt ekstra behjælpelig, smile mere til folk omkring dig eller at gøre dig ekstra umage med julegaveindkøbene – her må du også godt glæde dig selv med en lækker julegaveæske.





