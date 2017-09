Sådan sletter du en sms – EFTER du har sendt den

Hvem har ikke bedt til techguderne om en funktion, der gør det muligt at trække en uheldig sms tilbage?

Dine bønner er blevet hørt og det er fremadrettet muligt at slette beskeder fra modtagerens telefon før de når at læse dem. Det skriver Grazia Daily.

Din nye bedste ven hedder Privates og er en app, der kan tilbagekalde en besked eller et billede, du fortryder at have sendt. Dog kan det kun lade sig gøre FØR modtageren har set indholdet, og du skal derfor handle hurtigt, hvis app’en skal fungere optimalt.

Foruden recall-funktionen kan Privates’ brugere skræddersy såkaldte selvdestruerende indstillinger ud fra tre sikkerhedsniveauer – mild, wild og insane (mild, vild og sindssyg, red.) – som automatisk sletter beskeder, så længe de er ulæste, efter henholdvis tre, 12 og 24 timer.

Du kan se en introduktion til Privates i videoen herunder, og hente app'en i Itunes her.