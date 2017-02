Sådan undgår du, at din smartphone løber tør for strøm

Du er på farten og skal både bruge din telefon til at finde vej, læse indkøbslisten og svare på chatbeskeder i Messenger. Men midt i det hele går din smartphone i sort.

Heldigvis kan du sagtens undgå, at din telefon svigter på de kritiske tidspunkter. Det åbenlyse tip er selvfølgelig at skifte til den energisparende funktion, men her lister vi en stribe andre ting, som også kan hjælpe til at forlænge batteritiden.

1. Sluk Wi-Fi og GPS

Din telefon søger altid efter et trådløst netværk, som den kan koble sig på. Sluk for Wi-Fi ved mindre du er et sted, hvor du rent faktisk skal bruge det og ved, at tjenesten er tilgængelig.

Derudover kan du med fordel slå GPS og lokalitetstjenester fra, når batteriet begynder at lyse faretruende rødt.

2. Skru ned for hastigheden

4G bruger mere strøm end 3G, så hvis du kan leve med en smule langsommere hastighed, bør du deaktivere 4G.

3. Skift baggrund

Hvis du bruger en live baggrund, altså en baggrund, der bevæger sig, skal du skifte til et normalt stilbillede for at spare strøm.

4. Sluk for bluetooth

Som hovedregel skal du altid have slukket for bluetooth. Funktionen bør kun aktiveres, når du rent faktisk skal bruge den.

5. Luk apps

Mange har en uvane med at lade apps stå åbne, selvom de er færdige med at bruge dem. Der er ingen grund til, at Facebook, Instagram, Snapchat og Gmail kører hele tiden, da de sluger masser af strøm.

6. Tænk over temperaturen

Både for meget varme og for meget kulde er dårligt for batteriet. Undgå at efterlade telefonen i varme biler eller direkte sollys, og hvis du skal ud i kulden, så husk at opbevare den i en lun lomme, da smartphones mister strøm, når de udsættes for frostgrader.



7. Skru ned for lyset

Skærmens lysstyrke er også en af de faktorer, du med fordel kan justere for at spare på strømmen. I stedet for at lade din smartphone lyse lige så kraftigt som en lommelygte, bør du skrue en smule ned.





