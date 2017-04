Sana bliver hovedperson i 4. sæson af Skam

Desværre er der ikke kun gode Skam-nyheder i dag, da det også er blevet varslet, at seriens skaber, Julie Andem, trækker sig efter fjerde sæson, som dermed bliver den sidste.

Ifølge Håkon Moslet føler Julie, at det er et naturligt tidspunkt at takke af, og der er muligvis noget om snakken, da hypen omkring Skam utvivlsomt er på sit højeste.

Her på redaktionen er vi dog ret kede af, at vi ikke også får en sæson fra Vildes perspektiv, men vi er samtidig taknemmelige for, at Julie Andem har beriget os med så sublim en serie – og det er Håkon Moslet også:

“Jeg er glad for at have lavet serien. Den har været med til at berige os og sætte os på kortet,” afslutter Moslet.