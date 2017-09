Se Skam-stjerne, som du aldrig har set hende før

Et vigtigt emne

Lisa Teige spiller hovedrollen som en psykisk syge kvinde, men Skam-stjernen havde sine tvivl omkring rollen:

“Jeg tænkte en stund, efter jeg havde sagt ja, at det ville blive for vanskeligt. Det er et seriøst tema og jeg ville gerne gøre det godt,” siger Lisa Teige til Vg.no.

Den barske historie blev da også hård at spille, hvilket især kom til udtryk under en særligt voldsom scene, hvor Teige bliver fastspændt til en seng.

“Det var sent på aftenen og jeg havde haft en lang dag med skole. Jeg var træt og pludselig begyndte jeg at græde, kroppen gav bare efter. Det var virkelig ækelt, og jeg følte, at jeg oplevede det at blive spændt fast som meget virkeligt.”

Instruktør Wilde Siem og Lisa Teige håber, at kortfilmen kan skabe et bedre indblik i, hvordan det er at være pårørende til et menneske, der bliver alvorligt psykisk syg.

Det er tydeligt, at Teiges talent kan bære andre roller end karakteren Eva i successerien Skam. Hvis du vil se Teige i en mørkere rolle, end du nogensinde har set hende i før, kan du se kortfilmen Forestillingen nedenfor.