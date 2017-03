Sex and the Citys oprindelige introsekvens er helt forkert

Åbningssekvensen med det lyserøde oufit, som blev optaget for i New York i 1998, var ved at blive skrottet, fordi seriens producere ikke kunne forstå valget af tylskørt, forklarer seriens kostumedesigner, Patricia Field:

“Det var meget svært for producerne at forstå tylskørtet. Sarah Jessica og jeg kæmpede for det, og til sidst sagde Daren ’Okay, men jeg vil havde andre valgmuligheder’,” fortæller Patricia Field til Entertainment Weekly. Hun understreger yderligere, hvorfor tylskørtet var et perfekt match til Sex and the City:

“Det var sådan et genialt valg, fordi Carrie på en måde danser igennem sit liv i New York.”

Patricia Field fik som bekendt sin vilje, men hvis du er nysgerrig på at se, hvordan Sex and the City kunne have begyndt hvert afsnit, kan du se den alternative åbningsscene her: