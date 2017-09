Shame: Er du klar til den amerikanske udgave af Skam?

Amerikanske udfordringer

Blankens står over for flere centrale udfordringer ved at overføre norske traditioner og ungdomskultur til det amerikanske marked.

Alle karaktererne fra originaludgaven af Skam vil fortsat være med i den amerikanske version, men indholdet skal tilpasses de unge amerikanske seere, så temaer som for eksempel russetid og russebus må ændres.

Desuden bliver Skams sexscener en udfordring, som der skal findes en løsning på, da de er en afgørende del af seriens fortælling.

Ifølge svenske Nyheter 24 er det også meningen, at man vil skabe både et blogformat til klip, sms-kommunikation og Instagram opslag fra karakterernes egne profiler. Den store amerikanske udfordring er, at man opererer med seks forskellige tidszoner.

Seriens særskilte format, som fik den til at skille sig ud i Skandinavien, er derfor en stor udfordring for det amerikanske marked, og Blankens udtaler, at han endnu ikke har fundet en løsning på problemet.