Skam-stjerne vender tilbage

Battle er en moderne dansefilm, der trækker på emner, som vedrører unge, såsom identitet, ambitioner, fordomme og sociale forskelle. Lisa Teige spiller rollen som den unge danser Amalie, der pludselig bliver tvunget til at flytte fra den rige del af Oslo til en fattig forstad eftre hendes far går konkurs. Her forelsker hun sig i Michael, der er streetdanser og anderledes end alt, hun nogensinde har mødt. Mens hun desperat prøver at holde fast i sit tidligere liv, må Amalie for første gang stole på sin mavefornemmelse og vise verden, hvem hun virkelig er.

Lisa Teige har tidligere bevist sit store skuespiltalent, der rækker meget længere end rollen som Eva i Skam. I september medvirkede Teige i den rørende kortfilm Forestillingen, hvor hun spiller en psykisk syg kvinde – du kan se kortfilmen her.

Battle har norsk premiere 28. september 2018, hvorefter filmen får premiere i Danmark.