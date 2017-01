Slut med Skam i Danmark

Skam-feberen har raset i Danmark det forgangne år, hvor danskerne har siddet klinet til computerskærmen, hver gang norske NRK har smidt en ny bid op på deres hjemmeside.

Men nu er det slut. NRK har i dag lukket ned for muligheden for at se successerien fra udlandet – inklusiv Danmark.

Blokeringen skyldes pladeselskabernes brancheforening IFBI, der ikke mener, at den oprindelige aftale omkring rettighederne svarer til den store succes, serien nyder i udlandet.

“NRK har ret til at publicere indholdet til nordmænd i Norge og i udlandet, og pladebranchen reagerer nu på, at for mange andre ser det uden, at NRK har betalt for internationale visningsrettigheder,” forklarer NRK’s advokat Kari Anne Lang-Ree.

NRK takker for udlandets store interesse i serien, og Lang-Ree forsikrer, at der arbejdes på højtryk for at finde en løsning på problemet:

“Vi er i dialog med IFBI for at finde en løsning,” afslutter hun.