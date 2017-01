The Devil Wears Prada vender tilbage – i et nyt format

The Devil Wears Prada er efterhånden en ikonisk film, som de fleste af os nok har set minimum et par gange. Men festen stopper ikke her, for det er netop blevet offentliggjort, at filmen nu også bliver lavet til en Brodway-musical med musik skrevet af selveste Elton John – du ved, ham, der også gav os musikken til Løvernes Konge og klassikeren Your Song.

Selvom der ikke er lagt nogle faste planer for musicalen, har vi høje forventninger og måske et lille håb om, at vi en dag også kan opleve den i Danmark. Ellers må vi tage en tur over Atlanten. Skal du med?