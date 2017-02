Valentinsdate i København på 3 budgetter

Mellem budget

Selvom en middag ikke behøver at have et bestemt valentinstema for at være romantisk, kan det alligevel være hyggeligt at nyde en særlig udvalgt menu. Afslut derfor dagen med en lækker tre-retters valentinsmenu på hotel Marriot i København.

Er der plads i budgettet, kan I booke jer ind på et hotelværelse og nyde en ekstra romantisk aften i afslappede omgivelser med udsigt over vandet ved Kalvebod Brygge.

Tre-retters valentinsmenu: 495 kroner.

Hvis I vil have en vinmenu oveni koster det 295 kroner ekstra.

Læs mere på Copenhagenmarriott.dk.