Venindepar sælger moderne fotokunst til alle budgetter

HVORFRA FIK I IDEEN TIL THE WALL MARKET?

Panya: “Fotokunst er helt sikkert blevet meget populært de senere år. Instagram har måske spillet en rolle og givet flere fotografer et vindue, hvor mange mennesker kan få et indblik. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt blev vi enige om, at det var det rigtige tidspunkt at starte op på nu.”

Botan: “Mange fotografer har fantastiske, stærke værker liggende i deres arkiver, som vil kunne glæde og røre mange mennesker. Vi så en mulighed for at forbinde fotograferne med de mennesker, der gerne vil eje dem.”

HVAD ER DET FOTOGRAFIET KAN, SOM ANDRE TYPER KUNST IKKE KAN?

Panya: “På en måde er fotografiet en kunstform, der er tilgængelig for alle. Alle har et kamera, men de fleste må også erkende, hvor svært det er at tage gode billeder, især billeder, der kan sige noget andet end den konkrete situation.

Et fotografi viser altid noget konkret, men et godt billede fortæller en større historie afhængigt af betragterens forudsætning for at forstå billedet.”