Vild Instagram-profil matcher tøj med kunst

Michelle har en uddannelse i kunsthistorie og er derfor en kyndig kunstvejleder på de sociale medier. Idéen til profilen fik Michelle, da hun ved et tilfælde matchede et outfit med kunst i baggrunden. Folks overvældende reaktioner inspirerede Michelle til at starte sin profil, som i dag har over 9.000 følgere. Instagram-profilen har inspireret andre til at gøre hende kunsten efter og i dag findes der næsten 2.000 posts tagget med #dressedtomatch.

Hvis du vil se mere til Michelle Satterlee, kan du også følge hendes blog på Dressedtomatch.com. Se udvalgte billeder fra Instagram nedenfor.