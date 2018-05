Vogue er vild med Århus

2. Dansk cykelkultur

Vogue har opdaget to ting, der er særligt for Århus: du kan let gå til alt, men alle cykler. Århus City Bikes er bycykler til 20 kroner, der tager dig vidt omkring. For eksempel fra Moesgaard, omkring det nye havneområde og Dokk1 til frodige Risskov – men husk, Århus er ikke flad som København.