Yoko Ono beder danskere i hele landet fotografere sine værker

I næste uge slår Kunsthal Charlottenborg dørene op til udstillingen Yoko Ono Transmission, og samtidig bevæger Yoko Onos værker sig ud i hele landet i form af billboards rundt omkring i bybilledet.

Værkerne, Dream, Feel, Fly og Open Window, vises på i alt 900 udendørs reklame-billboards over hele Danmark, og samtidig beder Yoko One danskerne om at bidrage til udstillingen ved at tage billeder af hendes værker og det sted, de bliver vist. De bedste fotografer vil blive belønnet med et eksemplar af det Yoko Ono-værk, de har fotograferet, så hvis du drømmer om at eje et værk af en af verdens største kunstnere er det nu, du skal slå til.

Kunsthal Charlottenborg vil vise et udvalg af danskernes fotografier på kunsthallens hjemmeside og sociale medier, mens de bedste fotografier bliver vist på Yoko Onos egen hjemmeside Imaginepeace.com.

Billeder af Yoko Onos værker samt navn på fotograf og placering af billbord skal sendes til am@kunsthalcharlottenborg.dk.