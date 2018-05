12 ting i dit hjem, du bør smide ud med det samme

11. Gamle sneakers

Et par slidte kondisko er gode at have til sommerhusture og oprydningsdage, men du behøver altså ikke at have fem par stående.

12. Tøj med huller eller pletter, som ikke kan komme af

Selvom den hvide T-shirt er komfortabel, får du den alligevel ikke på. Aflevér i stedet dit plettede tøj til et initiativ som H&M Garment Collecting, så får det nyt liv og du slår samtidig et slag for en mere bæredygtig modebranche.