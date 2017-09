2-minutters metoden, der får dine rum til at se større ud

Du kender formentlig de typiske tricks, der skaber illusionen af et større rum: Hvide vægge og gulve, rene linjer, oprydning og opmagasinering.

Selvom alt det ovenstående unægteligt gør en forskel, findes der også et mindre kendt tip, som er værd at afprøve.

Det går ganske enkelt ud på at flytte dit spejl til en væg direkte overfor et vindue. Således spejles lyset fra vinduet og bliver projekteret rundt i rummet. Resultatet giver næsten fornemmelsen af, at rummet får et ekstra vindue.

Udnyt tricket fuldt ud, og benyt et højt spejl. Den vertikale form på spejlet vil trække blikket opad, hvilket giver illusionen af et rum med højt til loftet.





