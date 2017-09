5 budgetvenlige makeover-tips til dit hjem

Sving malerpenslen

En frisk omgang maling kan virkeligt gøre underværker for et rum. Hvide vægge bliver lidt lækrere, når de er nymalede, og hvis du er klar på lidt eventyr, kan du også vælge en fin pastel eller en vild mørk farve. Du kan for eksempel vælge bare at male en enkelt væg i en spændende farve eller kaste dig ud i at male gulvet – begge dele giver en cool effekt og kan ændre hele udtrykket i rummet.

Husk selvfølgelig at tjekke op på, hvilken type maling der passer til din væg, og tænk over, om den skal være mat eller glansfuld alt efter, hvilken effekt du gerne vil have.