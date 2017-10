5 fantastiske badeværelser fra verdens luksushoteller du vil elske

Hvis der er én ting, luksushotellerne er mestre i, så er det at gøre badeværelserne til en oase, hvor verden udenfor forsvinder og roen sænker sig, når du lukker døren. Aaaaah...

Men hvordan skal du indrette dig, for at få den helt specielle og eksklusive stemning fra luksushotellerne? Vi åbner dørene til nogle af de smukkeste hoteller i Europa og giver dig et smugkig ind i det helligste – badeværelserne.

Fælles for luksushotellerne er, at de alle har valgt en helt speciel detalje på badeværelserne for at gøre dem endnu mere luksuriøse - nemlig douchetoiletterne AquaClean fra schweiziske Geberit.