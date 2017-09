5 flotte stueplanter, der er umulige at slå ihjel

Desværre er det ikke alle, der er født med grønne fingre, men heldigvis er der nogle planter, som er nemme at holde.

Planter dør ofte, fordi vi glemmer at vande dem. Derfor kan du med fordel gå efter planer, der ikke har brug for så meget vand, herunder sukkulenter og kaktusser.

Derudover er det en god ide at kigge efter planter med tykke blade, da de ofte indeholder mere vand. De er langt sværere at slå ihjel end planter med små, purøse blomster og blade. Bliver bladene bløde og hænger, så skynd dig at give dem et ekstra glas vand, så liver de hurtigt op igen.

Herunder følger fem flotte stueplanter, du (næsten) ikke kan slå ihjel.