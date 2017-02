Barvognen er et møbel, der kan bruges til næsten hvad som helst.

Det er jo et rent tilfælde, at vi kalder bordet for en barvogn. Det kan for eksempel også hedde et rullebord. Men lad os udvide vokabulariet:

En vækstvogn er jo en fuldstændig indlysende betegnelse og funktion for denne barvogn. Ved at give plante-displayet hjul på, kan man skabe en orangeristemning, hvor man vil.