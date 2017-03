Køkkenvasken er faktisk et af de allermest beskidte steder i huset.

Heldigvis er køkkenvasken nem at gøre ren, og der er som regel altid et rengøringsmiddel inden for rækkevidde. Det kan være opvaskemiddel, skurepulver eller din egen hjemmelavede eddikeblanding.

Du kan også altid skylle det værste væk med resterne fra elkogeren, når du har lavet te eller kaffe.