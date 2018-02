Shampoo, balsam, shower gel, skraber osv. Det hele fylder at have stående i badet, og det roder på gulvet. Der findes mangler løsninger til, hvordan du kan opbevare dine badeting. Her er syv fine idéer, der emmer af hotelluksus og er en fryd for øjet.

TIP: Køb nogle dekorative sæbedispensere, og fyld dem med shampoo og andet sæbe. Det giver et mere roligt udtryk, når det hele er ens.