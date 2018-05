70’ernes helt store bolighit er tilbage

I 1970’erne kunne man i de danske hjem være sikker på at finde bambus i alt fra møbler til boligtilbehør. Siden har bambus været dømt ude, men de smukke gyldne rør har endelig fået en renæssance i helt nye former og funktioner.

Bambus er et populært materiale at arbejde med for mange designere, da fibrene gør det stærkt og fleksibelt. Men hvordan kan det være, at bambus får comeback netop nu? Det har Ikeas chef for indretning, Henriette Ekholm, et bud på:

“I boligen 2018 skal der frem for alt være plads til tænkepausen og nærværet, når vi kommer hjem. Det uperfekte, som man netop finder i naturmaterialer, indgyder varme og ro, og det er i mikset med andre materialer og teksturer, at bambus kan være med til at skabe et personligt og afslappet rum.”

Bambus kommer i en lang række udformninger, foruden de velkendte kurvemøbler. Du kan eksempelvis få naturen ind i spisestuen med en stor lampeskærm i bambus, eller vælge et enkelt opbevaringssystem i den gyldne træsort.

Find inspiration til at indrette med bambus herunder.