8 nye trends til din bolig, du vil elske

3. Intelligent design

Vi har længe talt om 'smart home' og teknologi, der flytter ind i vores bolig for at gøre hverdagen lettere. Nu er teknologien ved at være så moden, at det for alvor giver mening – og designet følger med og lever nu op til den kræsne forbrugers høje standarder.

I 2018 vil du se intelligent design, hvor form og funktion smelter sammen, der hjælper dig til alt fra lyssætning i hjemmet til det intelligente bad, der tilpasser vandtemperaturen og -mængden perfekt.

Også dit toilet kommer til at kunne mere i 2018. Hverdagen bliver fyldt med ren velvære med et AquaClean-toilet, der nænsom rengør dig med vand efter toiletbesøg. Trenden er allerede stor i Asien, men nu vælger flere og flere af os europæere også et douchetoilet.