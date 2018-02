Begår du også denne fejl med belysningen i din stue?

Ikke én, men flere

Løsningen er at arbejde med flere lyskilder i forskellige niveauer i din stue.

Fremfor at hænge én pære som centrum i dit loft, så træk i stedet din pendel med ledning over i hjørnet af stuen eller til kanten af din sofa, hvor den kan have samme effekt som en standerlampe.

Hæng gerne flere lamper i en klase i et hjørne og brug få watt, som tilsammen alligevel giver et godt lys.

Sørg for at have et godt læselys, der hvor du sidder med en bog, hvis det er en disciplin, du praktiserer. Her er en væglampe et oplagt bud. En justerbar én vil give fleksibilitet i forhold til din læseposition.

Når du placerer dine lyskilder kan det også være en god idé, at tænke på, at de står i forskellige niveauer, så ikke alle er i samme højde som sofaen. Har du en skænk stående, så placer nogle pendler over, som kan lyse de ting op, du har stående.