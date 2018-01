Beyoncé og Rihannas stylist for Ikea: Se hele kollektionen

På billedet ses Bea Åkerlund med puden, hun har designet for Ikea.

“Det er en kollektion, der opfordrer til, at du ikke skal tage livet så alvorligt. Jeg ønsker, at folk skal have lidt sjov i deres liv,” forklarer Bea Åkerlund om samarbejdet med Ikea.

Bea Åkerlund lever ud fra et mantra om at turde skille sig ud, derfor er teksten “Be who you are” skrevet på flere af kollektionens design – inklusiv en sort version af Ikeas velkendte bærepose. Åkerlunds budskab kommer også til udtryk på mindre bogstavelig vis i legesyge design, der ligger langt fra de ting, man ellers kan finde i Ikea.

“Stilmæssigt tilfører Omdelbar-kollektionen noget nyt og anderledes. Den er prangende og lægger op til kreativitet og leg,” siger Karin Gustavsson, kreativ leder i Ikea.

Kollektionen lanceres i Ikeas varehuse i marts 2018, og du kan se det hele inklusiv priser herunder.