Du ved, at du er voksen, når du begynder at samle på tallerkener, kopper, glas og bestik fra bestemte brands. Efter flere år med en blanding af Ikea og genbrug er det tjekket at kunne dække et bord, hvor alle gæster har ens glas.

Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, er flotte vinglas den ultimative voksen-ting. Start din samling hos eksempelvis Iittala, Holmegaard eller Spiegelau, og invitér vennerne på tapas og vin med stil.