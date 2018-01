Denne fine farvekombination bliver et hit i 2018

Hvert år byder på nye tendenser inden for farvesammensætninger, og i år er det en livlig og feminin version, hvor grøn og lyserød kombineres. Både på vægge, planter og i accessories.

Så giv en varm velkomst til Miami vibes i din bolig, for du kommer til at støde på mange muligheder for at tage den til dig i hjemmet.

Generelt bliver 2018 farvernes år. Det er nu, du skal gå amok, hvis du elsker farver og generelt kan alle bruges. Det er kun din fantasi, der sætter grænsen. Vær modig og sæt flere markante nuancer sammen, som du måske tidligere ville have holdt dig fra.

