Det siger dit badeværelse om dig

Design og funktioner



Badeværelset kan være det mest luksuriøse rum i hjemmet, der danner rammen for forkælelse og "mig tid", og især klassikerne på badeværelset sender tydelige signaler. Hvis du har indrettet dig med moderne og innovativt design på badeværelset, signalerer du, at du prioriterer luksus og velvære i hverdagen.

Da du købte dit toilet, tænkte du så over, om du kunne have valgt ét i smukkere design, der også hjælper dig til en renere hverdag? I dag kan toilettet meget mere, end du tror, og det giver en stor effekt for førstehåndsindtrykket, hvis du har et smukt, moderne toilet.



AquaClean-toiletterne fra Schweiziske Geberit har vundet indpas i mange luksuriøse hjem i Danmark, men det kræver måske en kulturændring hos de fleste af os at købe et toilet, der vasker med lunt vand og tørrer dig efter toiletbesøg. Men tænk over det – vi bruger vand til at vaske hænder og hår, så hvorfor ikke være lige så hygiejniske, når vi har været på toilettet?

Nysgerrig for at se, hvordan toilettet virker? Se videoen her.

Du kan også få stor effekt med en lækker rainshower-bruser og moderne afløbsrender i badet, der er integreret smukt i gulvet leder tankerne hen på en spa og viser, at du har tænkt over både design og velvære på dit badeværelse.